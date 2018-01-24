Владимиру Путину в Уфе показали изготовление узлов для вертолетных двигателей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). С работой производственно-технологического центра для изготовления и сборки узлов вертолетных двигателей ознакомился сегодня в Уфе российский лидер Владимир Путин. Президент РФ находится в столице Башкортостана с рабочей поездкой.

Как сообщает ИА «Башинформ», во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Путину рассказали об участии предприятия в реализации программы импортозамещения.

Турбовальные двигатели ВК-2500, предназначенные для большинства вертолетов «Ми» и «Ка», завод изготавливает в кооперации с другими предприятиями ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Ранее моторы поставлялись из Украины.

В Уфе создаются технологические центры, которые будут производить свыше 900 компонентов для вертолетных двигателей, включая производство «горячей» части.

Поделились с главой государства и планами уфимцев войти в еще одну кооперацию, но уже по производству двигателей для самолетов «Ил».

Кроме Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин также принял участие в совещании по вопросам диверсификации производства предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Кроме того, Президент России намерен встретиться с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

После завершения рабочей программы в Башкирии Владимир Путин отправится в Республику Татарстан.



