Во время ЧМ-2018 в Казани будет усилен контроль за продажей алкоголя

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани будет усилен контроль за розничной продажей алкоголя. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«В июне прошлого года мы приняли участие в проведении Кубка конфедераций FIFA. Сотрудники инспекции обеспечили особый режим реализации алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей. С хозяйствующими субъектами проведена профилактическая работа, что позволило свести нарушения к минимуму», – отметил он.

Во время проведения Кубка конфедераций в Казани было выявлено 13 нарушений у семи организаций. Полученный опыт поможет сотрудникам Госалкогольинспекции РТ обеспечить контроль за порядком продаж алкогольной продукции на предстоящем ЧМ-2018.