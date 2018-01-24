Изольда Сахарова: Мужчина должен обеспечивать женщину, а не гулять по подиуму

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Мужские конкурсы красоты не так популярны, как женские, поскольку представители сильного пола вовсе не обязаны сверкать красотой и грацией. Их прямая обязанность – обеспечивать женщину, заявила президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мужчина должен работать и обеспечивать женщину, а не гулять по подиуму, мне кажется. Если гулять по подиуму, то в юном возрасте, а подальше уже, наверное, заниматься более серьезными вещами», – подчеркнула она.

Возможно, когда-нибудь в республике и появится «Мистер Татарстан», считает Сахарова, но сейчас она всецело поглощена популяризацией движения «Мисс Татарстан» и не имеет возможности создавать новые проекты.

«Если говорить о создании мужского конкурса красоты в Татарстане, были такие мысли, даже обсуждалось с направлением “фитнес” как-то согласовать наши действия. Но пока сил у меня не хватает на мужчин. Есть детский конкурс и взрослый. Я стараюсь не размазываться по большому количеству проектов потому, что это разжижает смысл тех проектов, которые ты делаешь», – заключила Сахарова.