Слава Зайцев оденет в свою коллекцию 10 лучших девушек конкурса «Мисс Татарстан»

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Прославленный российский кутюрье Вячеслав Зайцев оденет 10 лучших девушек XX юбилейного конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018» в наряды из собственной авторской коллекции. В них девушек ждет заключительное испытание – дефиле. Об этом сам модельер рассказал журналистам сегодня на пресс-конференции, предваряющей финал престижного конкурса.

«Я знаю, что в “Мисс Татарстан” участвуют более цивильные девушки, поэтому я позволил себе привезти более открытые вещи из блестящих, классных тканей – зеленые, красные, золото будет и серебро. Вчера я на девочках посмотрел, очень красиво получается», – сказал он.

Заключительное шоу состоится уже сегодня, 24 января, на площадке КРК «Пирамида». Традиционно на сцену выйдут 30 самых красивых девушек республики и будут соревноваться в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Дефиле в купальниках» и «Блиц-интервью». Жюри определит двух основных победительниц: «Мисс Казань-2018» и «Мисс Татарстан-2018». Зрителей ждет яркое шоу с участием ВИП-гостей.

Откроет шоу показ авторской коллекции одежды Вячеслава Зайцева. Кроме того, что модельер предоставил 10 нарядов для финалисток конкурса, он привез в Казань несколько десятков своих моделей. По признанию кутюрье, «в показе будут в основном закрытые модели». Выбирая наряды для визита в Татарстан, он учел, что это – особенная республика с «приличными девушками». Поэтому для основного показа он выбрал несколько классических костюмов и прямых юбок строгих форм, пошитых из различных материалов. Закроет показ Зайцев роскошными платьями из шифона и натурального шелка.

«Своей коллекцией Вячеслав Михайлович удивительно попал в тему конкурса, – отметила президент общественной организации “Мисс Татарстан” Изольда Сахарова. – Каждый год мы стараемся продумать какую-то дизайнерскую тему и ее отследить во всех полиграфических изданиях, дизайне сцены, дизайне костюмов, в которых мы наряжаем наших барышень. В этом году складывается эстетика и единство конкурса. Я долго думала: конкурсу 20 лет, тема не могла быть легковесной и поверхностной. Нужно было что-то более монументальное. Тема у нас такая: “Женская красота – драгоценность”. В этой эстетике получилась и коллекция Вячеслава Михайловича».

Оформление сцены в этом году не выбьется из общей концепции, пояснила Изольда Сахарова. Будут использоваться цвета драгоценностей: рубина, сапфира, изумруда, золота и серебра. Она объявила, что в число почетных гостей конкурса вошел также известный российский шоумен Тимур Родригез. Артист подарит зрителям несколько творческих номеров.