Стали известны планы солистки The Cranberries перед смертью

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан перед смертью обсуждала с одним из основателей группы Ноэлом Хоганом запись нового студийного альбома, сообщает РИА «Новости».

12 января Хоган с О'Риордан по телефону говорили о том, чтобы поехать в турне в марте. Музыканты обсуждали начало работы над новым альбомом. 14 января Хоган выслал солистке по электронной почте несколько песен для нового диска.

15 января Долорес О'Риордан внезапно скончалась на 47-м году жизни. Артистка умерла в Лондоне, куда приехала на студию звукозаписи. О'Риордан была похоронена в графстве Лимерик, где она выросла.



Полиция Лондона назвала смерть солистки ирландской рок-группы внезапной, не объяснив причины шокировавшего мировую общественность события. Результаты расследования будут известны 3 апреля.