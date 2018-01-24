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Стали известны планы солистки The Cranberries перед смертью

24 января 2018, 20:36

Стали известны планы солистки The Cranberries перед смертью Музыканты обсуждали начало работы над новым альбомом.
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Вокалистка The Cranberries внезапно скончалась на 47-м году жизни

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан перед смертью обсуждала с одним из основателей группы Ноэлом Хоганом запись нового студийного альбома, сообщает РИА «Новости».

12 января Хоган с О'Риордан по телефону говорили о том, чтобы поехать в турне в марте. Музыканты обсуждали начало работы над новым альбомом. 14 января Хоган выслал солистке по электронной почте несколько песен для нового диска.

15 января Долорес О'Риордан внезапно скончалась на 47-м году жизни. Артистка умерла в Лондоне, куда приехала на студию звукозаписи. О'Риордан была похоронена в графстве Лимерик, где она выросла.

Полиция Лондона назвала смерть солистки ирландской рок-группы внезапной, не объяснив причины шокировавшего мировую общественность события. Результаты расследования будут известны 3 апреля.

 


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