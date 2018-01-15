Вокалистка The Cranberries внезапно скончалась на 47-м году жизни

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан внезапно скончалась на 47-м году жизни, сообщает RTE.

Артистка умерла в Лондоне, куда приехала на студию звукозаписи. Другие подробности случившегося пока неизвестны, сообщил СМИ ее представитель.

В заявлении для прессы также отмечается, что члены семьи певицы были опустошены, узнав о ее смерти, и «попросили не беспокоить их в это трудное время».

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс выразил слова соболезнования в связи со смертью исполнительницы. По его словам, это большая потеря для всех тех, кто любит ирландскую музыку.

Долорес О'Риордан – автор двух сольных альбомов и шести альбомов в составе The Cranberries. Она также выступала в составе группы D.A.R.K.