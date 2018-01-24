Татарстан ежемесячно недобирает полмиллиарда рублей из-за закупочных цен на молоко

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Снижение закупочных цен на молоко – очень серьезная проблема для Татарстана. Республика ежемесячно недобирает полмиллиарда рублей выручки именно из-за разницы закупочных цен на молоко. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на совместном совещании Управления Россельхознадзора по РТ и ГУВ Кабмина РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что закупочные цены на молоко снизились в 20 регионах России. Наиболее значительное снижение наблюдается по Татарстану – около 5 рублей за кг. Это меньше, чем в прошлом году.

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в республике проводится проверка обоснованности снижения переработчиками закупочных цен на молоко.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов поручил Минсельхозпроду республики принять меры по увеличению закупочных цен. В частности, довести их до среднероссийских показателей – 25 рублей за кг и выше.

«Молочное животноводство – это образ жизни села Татарстана. В этом плане мы эту систему, модель должны сохранить», – сказал Марат Ахметов на совещании.

Он добавил, что хозяйствам необходимо ответственно относиться к проблемам заболевания крупного рогатого скота и воспроизводства животных.

«Как повысить эффективность молочного животноводства в части других организационных мер – это тоже задача. Тем более что продолжают падать закупочные цены на молоко, – подчеркнул вице-премьер. – Страна завалена молокообразным порошком, когда еще будет наведен порядок. У нас на прилавках так много некачественных продуктов, и это понять трудно, когда стране собственного молока не хватает, а столько фальсифицированной молочной продукции. Конечно, это когда-то станет серьезной стратегической государственной задачей».