В Татарстане отмечено значительное снижение закупочных цен на молоко

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Закупочные цены на молоко снизились в 20 регионах России. Наиболее значительное снижение наблюдается по Татарстану – около 5 рублей за кг.

Об этом было сказано сегодня на совещании в режиме видеоконференции с субъектами Приволжского федерального округа, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в республике проводится проверка обоснованности снижения закупочных цен на молоко переработчиками, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Хатуов поручил Минсельхозпроду республики принять меры по увеличению закупочных цен. В частности, довести их до среднероссийских показателей – 25 рублей за килограмм и выше.