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Культура

Американская певица и актриса Лари Уайт умерла от редкой формы рака

24 января 2018, 15:12

Диагноз «первичный перитонеальный рак» был поставлен актрисе в сентябре 2017 года.

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Американская певица и актриса Лари Уайт скончалась на 53-м году жизни, пишет «Лента.Ру».

Причиной смерти стало редкое онкологическое заболевание. Диагноз «первичный перитонеальный рак» был поставлен актрисе в сентябре 2017 года. Этот вид рака локализуется в брюшине и органах таза. Лари Уайт ушла из жизни в хосписе.

Артистка стала известной благодаря музыке. Трижды она удостаивалась премии «Грэмми». Последняя пластинка под названием Old Friends была выпущена в 2017 году.

Также Лари Уайт снималась в фильмах. В 2000-м она снялась с Томом Хэнксом в фильме «Изгой». Также она сыграла в лентах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола».

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Шелтон скончался на 53-м году жизни.

 


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