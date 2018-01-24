Американская певица и актриса Лари Уайт умерла от редкой формы рака

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Американская певица и актриса Лари Уайт скончалась на 53-м году жизни, пишет «Лента.Ру».



Причиной смерти стало редкое онкологическое заболевание. Диагноз «первичный перитонеальный рак» был поставлен актрисе в сентябре 2017 года. Этот вид рака локализуется в брюшине и органах таза. Лари Уайт ушла из жизни в хосписе.



Артистка стала известной благодаря музыке. Трижды она удостаивалась премии «Грэмми». Последняя пластинка под названием Old Friends была выпущена в 2017 году.



Также Лари Уайт снималась в фильмах. В 2000-м она снялась с Томом Хэнксом в фильме «Изгой». Также она сыграла в лентах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола».

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Шелтон скончался на 53-м году жизни.