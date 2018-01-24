Скончался исполнитель роли Тинки-Винки в «Телепузиках»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). На 53-м году жизни скончался британский актер Саймон Шелтон, сыгравший персонажа Тинки-Винки в популярном детском телешоу «Телепузики», сообщает РИА Новости.

О кончине актера сообщили члены его семьи. По словам близких родственников, Шелтон умер 17 января. Точные причины смерти не известны.

Похороны звезды состоятся в английском Бедфорде 7 февраля. Семья Шелтона попросила всех, кто придет на похороны, надеть одежду ярких цветов.

Шоу «Телепузики» выходило на ТВ с 1997 по 2001 год. Саймон Шелтон играл в нем роль фиолетового телепузика по имени Тинки-Винки. Он носил красную сумку.

Актер признавался, что из-за популярности чувствовал себя как участник The Beatles. До съемок на ТВ Шелтон занимался балетом.