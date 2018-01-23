Артем Лукоянов: Переломным моментом матча стал отмененный гол Капризова

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над ЦСКА назвал отмену гола «армейца» Кирилла Капризова переломным моментом матча.

В третьем периоде Капризов забил в ситуации двойного большинства, но судьи углядели игру высоко поднятой клюшкой.

«Со скамейки я ничего не видел. Насколько знаю, судьям в наушник сказали. Конечно, это был переломный момент матча. Хорошо, что они это сами увидели. Бывает, что арбитры ошибаются, а тут они нам помогли. Это отлично. Вообще, судьи "помогали" и нам, и сопернику – удаления были, и все такое. Если бы арбитры судили строже, то счет был бы 1:1 или 2:2. Думаю, всем понятно, что сегодня надо было не просто выиграть, а показать хорошую игру перед болельщиками. Последняя игра перед перерывом. Нужно было как-то оправдаться и устроить праздник. Думаю, он нам удался. Такие красивые шайбы были», – отметил Лукоянов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.