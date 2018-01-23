«Ак Барс» в сумасшедшем по накалу матче дома обыграл ЦСКА

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Ак Барс» в последнем перед олимпийской паузой матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл московский ЦСКА – подопечные Билялетдинова то вели в счете, то отыгрывались, но в итоге сумели победить. По три балла за результативность у «барсов» набрали Андрей Марков и Антон Ландер: оба забросили по шайбе и сделали по две голевые передачи.

Настроение внутри казанской команды в последние дни изрядно испортилось – лидер Восточной конференции дома уступил сначала «Словану» (2:4), затем «Витязю» (0:2). Хоккеисты «Ак Барса» в интервью откровенно признавались, что у них «нет объяснений» такой игре.

Матч против ЦСКА становился для подопечных Зинэтулы Билялетдинова последней возможностью уйти на олимпийский перерыв в пристойном расположении духа. Перед матчем тренерский штаб команды произвел два изменения в составе – места Михаила Глухова и Рафаэля Батыршина заняли Дмитрий Обухов и Альберт Яруллин.

«Армейцам» Москвы в день игры тоже подпортили настроение – Федерация хоккея России обнародовала список игроков, получивших приглашение участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. Пятерым кандидатам Международный олимпийский комитет в такой возможности отказал: в их числе оказались защитник москвичей Михаил Науменков и форвард Валерий Ничушкин.

В последних трех матчах результаты подопечных Игоря Никитина идентичны «успехам» казанцев – два поражения в трех матчах: «армейцы» проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Салавату Юлаеву» (1:2). Это, впрочем, никак не сказалось на их турнирном положении – выше второго места на «Западе» они уже не поднимутся, но и ниже вряд ли опустятся. Главной мотивацией игроков ЦСКА наверняка является Олимпиада: в составе москвичей и без Науменкова и Ничушкина хватает кандидатов в сборную. У «Ак Барса» таким же статусом помимо легионеров может похвастать разве что Владимир Ткачев.

Гости с первых минут взвинтили темп и долго владели шайбой в зоне атаки, вот только конвертировать территориальное преимущество в игровое у них не совсем получалось: в первой половине периода москвичи беспокоили голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова по большим праздникам. Подопечные Билялетдинова у чужих ворот были более продуктивны, поскольку понимали – на обилие голевых моментов рассчитывать не приходится, поэтому нужно выжимать максимум из каждого. Первую по-настоящему опасную ситуацию у владений «армейского» вратаря Ильи Сорокина создала легионерская тройка хозяев: в одной атаке бросали Иржи Секач и Антон Ландер, но голкипер был на месте. Через несколько минут шведский форвард «Ак Барса», который тоже поедет на Олимпиаду, точным броском завершил классную атаку своей команды – Александр Бурмистров здорово протащил шайбу в чужую зону и транзитом через Секача переадресовал ее на Ландера. Центрфорвард в касание бросил по воротам и сорвал «паутину» в девятке ворот Сорокина.

Хозяева вели в счете меньше двух минут – Альберт Ярулллин оставил «барсов» в меньшинстве, за что вскоре поплатился: равновесие восстановил Сергей Шумаков. Еще через три минуты «конница» Москвы улетела в быструю атаку, которую мастерски завершил Максим Шалунов. Под занавес периода гости остались втроем против пятерых, и у «Ак Барса», наконец, прорезалось большинство – после броска Джастина Азеведо шайба взмыла в воздух, а Ткачев сумел попасть по летящей шайбе, сотворив настоящий шедевр.

Уже после сирены об окончании первого периода судьи усадили Ткачева на скамейку штрафников, поэтому две минуты после перерыва «барсам» пришлось поиграть в меньшинстве. Москвичи впятером против четверых сыграли не очень убедительно, и Ткачев после двухминутной «отсидки» вскоре освободился. В равных составах игра пошла повеселее – сначала Роб Клинкхаммер мог забить в своем 100-м матче в КХЛ, а в ответной атаке едва «армейцы» не сочинили чудо-шайбу.

Гол зрители на старте периода все же увидели: на четвертой минуте казанцы убежали три в два, на ударной позиции оказался Бурмистров и безупречно решил момент, набрав второе очко в этом матче. Шанс отыграться гости получили сразу же после удаления Обухова, но у Гарипова были другие планы – хозяйский кипер потащил все, что летело в его ворота. Не успел вратарь «Ак Барса» отдышаться, как вновь пришлось вручать: Александр Свитов в необязательно ситуации схватил соперника руками, судьи оценили борцовский прием двумя минутами штрафа. За эту оплошность гости казанцев наказали – бросок от синей линии, добивание Грега Скотта в уже пустые ворота и 3:3.

На экваторе периода Свитов вновь подвел свою команду: сначала он рубанул соперника клюшкой, а после отправился попить воды. Арбитры выписали «Ак Барсу» сразу два удаления – одно персонально Свитову, а второе – команде за затяжку времени. Болельщики подвергли судей обструкции, но вердикт уже был вынесен – хозяевам две минуты предстояло играть втроем против четверых. Продержаться в таком формате «сухими» казанцам не удалось: Шалунов оформил дубль и вывел свою команду вперед.

От такой судейской, по мнению «барсов», несправедливости подопечные Билялетдинова врубили максимальный уровень жесткости – при возможности провести силовой прием игроки хозяев это делали, нередко вступая в стычки с соперником.

За 4,5 минуты до конца периода счет вновь стал равным, и опять на авансцене оказались легионеры «Ак Барса» – Ландер нашел передачей свободного Секача, который практически скопировал бросок своего партнера по звену образца первого периода.

Третий период хозяева начинали с «хвостиком» большинства – у них была возможность почти минуту поиграть впятером против троих. Такой «жирный» шанс казанцы не упустили: ЦСКА продержался до выхода четвертого полевого, после чего Андрей Марков мощнейшим броском прошил Сорокина. Казалось бы, вот она – возможность для «Ак Барса» успокоить игру, перевести ее в нужное для себя русло. Планы опять нарушили удаления: сначала Яруллин, затем Ландер, и у москвичей снова преимущество в двух игроков на протяжении минуты. Как назло еще сломалась клюшка у Джастина Азеведо – у хозяев осталось на льду, по сути, два с половиной человека. В такой ситуации «армейцы» все же «раскатали» оборону соперника: заброшенную шайбу на свой счет записал Кирилл Капризов. По просьбе тренерского штаба «Ак Барса» арбитр пошел «смотреть кино», порядочно задержался в «кинотеатре» и все же рассмотрел игру высоко поднятой клюшкой, что стало основанием для отмены московского гола. Пауза еще более затянулась – после мнимого взятия ворот команды требовалось отмотать время назад и вернуть всех оштрафованных в заточение. Ликвидировав меньшинство повторно, казанцы в шестой раз в матче заставили трибуны вскочить на ноги: после броска Станислава Галиева Сорокин отчаянно пытался спасти ворота, но безуспешно. Ошибка вратаря стала для наставника ЦСКА последней каплей, и Никитин выпустил вместо Сорокина второго вратаря Ларса Юханссона.

Гости атаковали, скорее, по инерции, но очень скоро получили еще один шанс поиграть в большинстве – молодой Никита Лямкин вспылил и отправился «отдохнуть» две минуты. «Армейцы» по обыкновению разыгрывали шайбу до верного, а у «Ак Барса» стеной встал Гарипов: в одном из эпизодов он совершил очень эффектный сейв и сорвал аплодисменты болельщиков. В концовке москвичи имели шанс спастись, но все испортил Шалунов – форвард толкнул на борт Лямкина, получил две минуты и оставил свою команду в меньшинстве почти до конца матча. В такой ситуации гостям пришлось снимать вратаря, чтобы уравнять составы. «Ак Барс» спокойно отоборонялся и забрал победу в этом валидольном матче, на целый месяц попрощавшись со своими болельщиками.

Хоккей, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (2:2, 2:2, 2:0).

Шайбы забросили: Ландер (9', 1:0), Шумаков (11', 1:1), Шалунов (14', 1:2), Ткачев (17', 2:2), Бурмистров (24', 3:2), Скотт (29', 3:3), Шалунов (32', 3:4), Секач (36', 4:4), Марков (42', 5:4), Галиев (46', 6:4),

Штраф: 20 – 12