Андрей Назаров: Тяжело настраиваться на первую после попадания в плей-офф игру

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Слованом» (5:1), рассказав еще и о планах команды на перерыв в чемпионате КХЛ.

«Хочется, во-первых, поблагодарить ребят. Очень серьезно настраивались на эту игру, потому что эта четвертая домашняя игра, и морально тяжело было. Тяжело настраиваться на первую после попадания в плей-офф игру. Настраивались, много разговаривали с ними. Благодарен им, что прониклись. Хорошо сыграли в первом периоде, много не забили, потом уже просто везти стало, пошло в обратку, и, безусловно, рад победе. Желаю всем хорошо отдохнуть, в олимпийскую паузу поболеть за сборную России. Команда отдохнет несколько дней. Затем будем тренироваться, готовиться. У нас запланированы два товарищеских матча в Уфе прямо дня за четыре до возобновления чемпионата. Месяц перерыва – достаточное время, думаю, все травмированные восстановятся, и у меня будет очень большой выбор», – посчитал Назаров.