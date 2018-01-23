«Нефтехимик» обыграл «Слован» в Нижнекамске

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем перед олимпийским перерывом матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл дома словацкий «Слован» со счетом 5:1, уйдя на перерыв на третьем месте в конференции «Восток». Решающим стал второй период, когда хозяева забросили три безответные шайбы.

Перед сегодняшним туром нижнекамцы занимали третье место, опережая всего на одно очко «Автомобилист» (Екатеринбург) и челябинский «Трактор». Так что уйти на более чем месячный перерыв, связанный с зимней Олимпиадой в Корее, где за сборную Швеции сыграют два игрока «Нефтехимика» – защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг, – третьими было очень важно.

«Автомобилист» сегодня победил в овертайме в Астане «Барыс» и обошел на одно очко «Нефтехимик», это стало известно еще до начала матча в Нижнекамске. Эта новость должна была подстегнуть нижнекамцев. И подстегнула. Только одна цифра: в первом периоде хозяева попали в створ ворот гостей 23 раза, получив в ответ 4!

Но распечатать ворота Якуба Седлачека нижнекамцам удалось только в конце стартовой двадцатиминутки. Сделал это чешский форвард «Нефтехимика» Робин Ганзл, забивший позавчера и «Йокериту», 1:0. Чех на этом не успокоился и менее чем через пять минут после начала второго периода оформил свой дубль, 2:0.

Остановить разогнавшийся, как танк, «Нефтехимик» было сложно. Неудивительно, что еще через шесть минут счет стал уже 3:0 после меткого броска Павла Порядина. Не прошло двух минут, как Александр Авцин увеличил преимущество хозяев, 4:0. И как следствие, замена вратаря в «Словане» – вместо Седлачека в игру вступил другой Якуб, Штепанек. Между тем во втором периоде соотношение бросков в створ ворот заметно подравнялось, 11-6.

Замена вратаря не помогла словакам. В середине третьего периода нижнекамцы с пятого раза реализовали большинство, сделал это Никита Филатов, 5:0. Отметим, что хозяева управились с большинством очень быстро, за 28 секунд. Все, на что хватило разбитых гостей, так это отыграть одну шайбу, тоже, кстати, в большинстве, 5:1. Так и закончили.

После 54 матчей в активе «Нефтехимика» стало 94 очка, третье место на «Востоке». В оставшихся до плей-офф матчах 27 февраля дома нижнекамцы сыграют с тольяттинской «Ладой» и 1 марта в Магнитогорске с «Металлургом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Шайбы забросили: Ганзл (17, 25), Порядин (31), Авцин (33), Филатов (47) – Грнка (51). Штраф: 4-10.