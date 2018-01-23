Зинэтула Билялетдинов: Сегодня хоккей понравился всем, кто пришел на игру

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его хоккеисты играли с отдачей и желанием.

По словам Билялетдинова, хоккей понравился всем болельщикам, которые пришли посмотреть на эту игру.

«Ребята бились, у них было большое желание. Обе команды хотели победить, при этом что-то получалось, что-то нет. Было много удалений, но я думаю, что хоккей понравится всем, кто пришел на игру, все получили удовольствие. Свитов? Он не попадает в состав из-за травм, его роль в команде очень большая. Он ведет команду за собой, и никаких вопросов к нему нет», – заявил Билялетдинов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:4. У победителей заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков и Станислав Галиев, у проигравших забивали Сергей Шумаков, Максим Шалунов (дважды) и Грег Скотт.