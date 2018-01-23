В 2017 году медработники РТ убедили привиться каждого четвертого отказника

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В 2017 году медицинские работники убедили каждого четвертого отказника в Татарстане сделать прививки. Из 61 тысячи 934 человек, ранее отказывавшихся от вакцинаций, в минувшем году прививки сделали 15 тысяч 436 жителей республики. В 2016 году этот показатель составлял только 2973 человека. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Следует признать, что пока сохраняется негативное отношение к прививкам у части населения, – отметила она. – Вместе с тем наметилось снижение отказов. Так, отказников на начало 2017 года было более 60 тысяч. Благодаря профессиональной работе медицинских работников удалось убедить каждого четвертого, и это в пять раз эффективнее, чем в 2016 году».

Однако не все районы поработали в этом направлении одинаково хорошо, подчеркнула руководитель ведомства. Худшие показатели были зафиксированы в шести районах РТ. В Пестречинском, Аксубаевском, Сармановском районах в 2017 году удалось привить менее 2 процентов отказников, а в Тетюшском, Балтасинском и Минзелинском районах убеждением отказников вообще не занимались.