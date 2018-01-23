Стали известны районы РТ с худшими условиями труда в сфере сельского хозяйства

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ руководитель ведомства Марина Патяшина назвала три района республики, на предприятиях которых за 2017 год фиксировались неоднократные нарушения условий труда работников в сфере сельского хозяйства. В «красную зону» надзорного органа попал агрокомплекс «Заря» Камско-Устьинского района, колхоз «Алга» Алексеевского района и агрофирма «Ирс» Нурлатского района.

Как было установлено специалистами Роспотребнадзора, в 2017 году неудовлетворительные условия труда явились причиной профессиональных заболеваний у 180 работников различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Более 90 процентов всех профессиональных заболеваний возникают из-за несовершенства технологических процессов и рабочих мест, недостаточной механизации производств, неправильной организации труда и отдыха работников.

«Республика Татарстан – регион с высоким уровнем развития сельского хозяйства, и сохранение здоровья работников агропромышленного комплекса является крайне важным. В отчетном году пятая часть всех профессиональных заболеваний зарегистрирована у работников сельского хозяйства. Каждый шестой объект отрасли продолжает оставаться неблагополучным в санитарно-эпидемиологическом отношении», – рассказала руководитель управления.

Как подчеркнула Патяшина, совместная работа с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2017 году позволила значительно увеличить количество работников сельхозотрасли, проходящих медицинский осмотр. Если в 2016 году этот показатель составил лишь 46 процентов, по итогам 2017 года был достигнут уровень в 71 процент. Лучшими результатами в сфере организации медосмотров на сельхозпредприятиях отличились Актанышский, Зеленодольский и Буинский районы.