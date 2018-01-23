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За год Роспотребнадзор помог вернуть жителям Татарстана 34 млн рублей

23 января 2018, 20:46

В 94 процентах случаев заключения специалистов надзорного органа помогали пострадавшим потребителям выиграть суд против нечестного продавца.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За 2017 год специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ помогли жителям Татарстана вернуть 34 млн рублей в судах против недобросовестных продавцов и производителей. Об этом сегодня заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на отчетном заседании коллегии.

Представители надзорного органа выдали жителям республики 611 заключений, подали 75 исковых заявлений в защиту потребителя и 87 – в защиту неопределенного круга лиц. Позиция Роспотребнадзора была поддержана судами в 94 процентах случаев.

Основные сферы деятельности, против которых были направлены иски ведомства в защиту неопределенного круга лиц – долевое строительство, финансовые услуги, торговля, страхование, а также туристские и медицинские услуги.


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