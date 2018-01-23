В Татарстане 80 тысяч жителей не обеспечены безопасной питьевой водой

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 80 тысяч (или 2,1 процента) жителей Татарстана до сих пор не обеспечены безопасной питьевой водой. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 97,9 процента, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой остается приоритетной задачей службы. В республике отмечается положительная тенденция по повышению качества питьевой воды как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. Однако остаются муниципальные районы, в которых ситуация не меняется», – подчеркнула она.

На данный момент по микробиологическим показателям качество воды ниже среднереспубликанского в Дрожжановском, Агрызском, Муслюмовском и Новошешминском районах РТ, а по санитарно-химическим – в Азнакаевском, Черемшанском, Аксубаевском, Спасском, Актанышском, Нурлатском и Муслюмовском районах. Патяшина отметила, что ровно год назад на коллегии, посвященной итогам 2016 года, в «красную зону» по критерию качества воды попали эти же самые районы республики.

«Благодаря реализации в республике государственных программ по строительству и реконструкции существующих систем водоснабжения отмечается положительная динамика качества питьевой воды, но все равно этого недостаточно. В первую очередь муниципалитеты должны более активно подключаться и работать по программе <..>. Я обращаю внимание тех муниципалитетов, которые попали под красную линию. Необходимо обеспечить все население качественной питьевой водой», – прокомментировал отчет Роспотребнадзора заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Шайхразиев также попросил присутствующего на коллегии председателя совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина собрать представителей районов республики и выяснить, что помешало им привести в порядок системы водоснабжения.

В целом за последний год ситуация в сфере водоснабжения в республике улучшилась: если по итогам 2016 года было зафиксировано три процента лишенных качественной воды жителей, то в конце 2017 года – 2,1 процента. В 21 населенном пункте 13 муниципальных районов РТ произошло улучшение качества питьевой воды: в 17 населенных пунктах проведено строительство, ремонт и реконструкция водопроводов, а в четырех населенных пунктах Сабинского района – консервация старых скважин с подключением к другим источникам водоснабжения.

«Наконец-то сдвинулся с мертвой точки вопрос разработки и согласования границ зон санитарной охраны источников водоснабжения, – рассказала Патяшина. – Мы не раз говорили, что более 25 процентов источников в республике не имеют зон санитарной охраны, что приводит к периодической загрязненности воды. За три года этот показатель снизился до 20 процентов. Проекты разработаны для 200 источников (с 2015 по 2017 годы). Однако в Рыбно-Слободском, Чистопольском, Кайбицком, Бавлинском и Тюлячинском районах этот вопрос пока не находит решения».

На сегодняшний день в Татарстане функционирует 3 тыс. 212 источников питьевой воды, из них 662 до сих пор не имеют определенных границ санитарных зон. Руководитель управления призвала органы местного самоуправления продолжить эту работу, а Министерство экологии и природных ресурсов РТ – внести сведения о границах зон санитарной охраны в государственный кадастр.

Марина Патяшина отметила, что на сегодняшний день качество работы большинства биологических очистных сооружений Татарстана продолжает вызывать тревогу специалистов. Всего на территории республики работает 88 подобных систем, 24 из которых находятся в черте города. Из 23 обследованных в 2017 году очистных сооружений, сбрасывающих отходы в черте населенных пунктов, 15 работают неэффективно, что приводит к загрязнению водоемов. В число неэффективных вошли пять казанских БОС, четыре – в Нижнекамском районе РТ и по одному сооружению в Аксубаевском, Актанышском, Дрожжановском, Нурлатском, Чистопольском и Лаишевском районах РТ.