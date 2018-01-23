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За 2017 год Роспотребнадзор по РТ оштрафовал предпринимателей на 86,5 млн рублей

23 января 2018, 17:37 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

За 2017 год Роспотребнадзор по РТ оштрафовал предпринимателей на 86,5 млн рублей К административной ответственности было привлечено более 12 тысяч бизнесменов и организаций.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За 2017 год Управление Роспотребнадзора по Татарстану наложило на предпринимателей 86,5 млн рублей штрафов. К административной ответственности было привлечено 12 тысяч 119 бизнесменов и организаций, пояснила сегодня на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ руководитель ведомства Марина Патяшина.

Специалисты надзорного органа направили в суды республики 1 тысячу 733 дела, более 90 процентов из которых завершились наказанием виновных. В течение года по разным обстоятельствам в Татарстане была приостановлена деятельность 255 объектов. В 2016 году этот показатель составил 191. 


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