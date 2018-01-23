Датский изобретатель пытал шведскую журналистку пилой и шуруповертом

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Прокуратура Копенгагена обнародовала детали гибели шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой подозревается изобретатель и владелец частной подводной лодки «Наутилус», передает RT.

Мадсен планировал преступление заранее, поскольку на борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы. Мадсен связал журналистку и пытал ее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что датская прокуратура предъявила официальные обвинения 46-летнему изобретателю Петеру Мадсену в сексуальном насилии, убийстве и расчленении тела шведской журналистки Ким Валль. Датчанин Мадсен построил самостоятельно подлодку «Наутилус» и 10 августа прошлого года пригласил журналистку Валль в совместное путешествие. Женщина должна была написать репортаж о путешествии на самодельной подлодке. После этого женщина пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. Изобретатель Мадсен, которого спасли с подлодки, утверждал, что высадил девушку на одном из островов.

Позже расчлененное тело Валль было найдено по частям. Мадсен неоднократно менял свои показания, в итоге заявив, что девушка погибла от отравления угарным газом. До последнего он говорил, что не убивал женщину, а только расчленил ее мертвое тело.