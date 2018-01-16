Датского изобретателя обвинили в убийстве и расчленении шведской журналистки

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Датская прокуратура предъявила официальные обвинения 46-летнему изобретателю Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль, пишет «Газета.ру».

Датчанин Мадсен построил самостоятельно подлодку «Наутилус» и 10 августа прошлого года пригласил журналистку Валль в совместное путешествие. Женщина должна была написать репортаж о путешествии на самодельной подлодке. После этого женщина пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. Изобретатель Мадсен, которого спасли с подлодки, утверждал, что высадил девушку на одном из островов.

Позже расчлененное тело Валль было найдено по частям. Мадсен неоднократно менял свои показания, в итоге заявив, что девушка погибла от отравления угарным газом. До последнего он говорил, что не убивал женщину, а только расчленил ее мертвое тело.

Датская прокуратура обвинила Петера Мадсена в сексуальном насилии, убийстве и расчленения тела шведской журналистки Ким Валль.