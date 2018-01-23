Член исполкома ОКР: Плохих новостей о кандидатах на ОИ-2018 из Татарстана пока нет

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Депутат Госдумы РФ, член исполкома Олимпийского комитета России Марат Бариев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил, что плохих новостей о татарстанских кандидатах на Олимпийские игры пока нет.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил ряд ведущих российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхан без объяснения причин.

«Плохих новостей о спортсменах из Татарстана, претендующих на поездку на Олимпийские игры, пока нет», – подчеркнул Бариев.

Депутат также добавил, что, возможно, количество олимпийцев из Татарстана может увеличиться. «Я пока не знаком с ситуацией по хоккеистам. Завтра (24 января – прим. Т-и) буду встречаться с Третьяком. Если отстраненных хоккеистов не восстановят, возможно, их заменит кто-нибудь из "Ак Барса"», – отметил член исполкома ОКР.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев (все – биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков, Павел Кулижников (оба – конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание), Антон Белов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Сергей Плотников (все – хоккей).

