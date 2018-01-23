За последние пять лет Роспотребнадзор на 40 процентов сократил число проверок в Татарстане

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За последние пять лет Роспотребнадзор на 42,7 процента сократил количество плановых проверок на территории Республики Татарстан. Только за 2017 год специалисты надзорного органа сократили число проверок предпринимателей республики на 9,6 процента, проведя 4 тысячи 259 проверок организаций (плановых и внеплановых – прим. Т.-и.). Об этом сегодня на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

Из 1 тысячи 890 плановых проверок, организованных Роспотребнадзором в 2017 году, лишь 17 процентов проводились в отношении малого бизнеса. Как отмечают специалисты ведомства, правонарушения обнаруживаются в 92 процентах случаев проверок малого бизнеса в республике.