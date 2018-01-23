В 2017 году всего за три дня Елабуга приняла 182 тысячи гостей

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Каждый год в Татарстане проходят ярмарки и фестивали, на которые съезжаются тысячи гостей со всей России и зарубежья. Только Спасская ярмарка в Елабуге, которая проходила с 4 по 6 августа, собрала 182 тысячи человек. Об этом рассказал сегодня на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму его руководитель Сергей Иванов.

«Это рекордное количество участников. Неизменным интересом пользуется фестиваль средневекового боя “Великий Болгар”. В 2017 году он собрал 47 тысяч зрителей и приобрел статус международного, став самым большим фестивалем средневекового боя в России», – подчеркнул спикер.

Среди других самобытных фестивалей Татарстана большое количество гостей собрали также гастрономический фестиваль национальной кухни «Вкусная уха» – 45 тысяч, праздник «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района Татарстана – 25 тысяч.

