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Алексей Песошин: «В этом году для туристов стали доступны предприятия, села и деревни Татарстана»

23 января 2018, 15:56 , Фото: prav.tatarstan.ru

Алексей Песошин: «В этом году для туристов стали доступны предприятия, села и деревни Татарстана» На итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму Премьер-министр отметил лидерскую позицию республики в сфере туризма.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика стала одним из регионов-лидеров России в сфере развития туризма. Этому способствовали благоприятный инвестиционный климат, развитая инфраструктура, которые «притягивают» немало важных мероприятий всероссийского и мирового масштаба.

Заседание коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму &quot;Об итогах работы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в 2017 году и задачах на 2018 год&quot;. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

«В этом году, помимо традиционных объектов, для туристов стали доступны промышленные предприятия республики, а также села и деревни, имеющие уникальный культурный и этнический потенциал», – отметил Премьер-министр. Алексей Песошин подчеркнул, что впечатление от региона зависит от уровня гостеприимства, поэтому над уровнем сервиса следует работать постоянно.

Заседание коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму &quot;Об итогах работы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в 2017 году и задачах на 2018 год&quot;. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

Особое внимание глава Правительства Татарстана призвал уделить развитию таких видов туризма, как экологический, сельский и событийный, тем более что для этого есть все предпосылки. Большую помощь в этом могут оказать средства массовой информации.
 


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