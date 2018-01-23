Алексей Песошин: «В этом году для туристов стали доступны предприятия, села и деревни Татарстана»

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика стала одним из регионов-лидеров России в сфере развития туризма. Этому способствовали благоприятный инвестиционный климат, развитая инфраструктура, которые «притягивают» немало важных мероприятий всероссийского и мирового масштаба.

«В этом году, помимо традиционных объектов, для туристов стали доступны промышленные предприятия республики, а также села и деревни, имеющие уникальный культурный и этнический потенциал», – отметил Премьер-министр. Алексей Песошин подчеркнул, что впечатление от региона зависит от уровня гостеприимства, поэтому над уровнем сервиса следует работать постоянно.

Особое внимание глава Правительства Татарстана призвал уделить развитию таких видов туризма, как экологический, сельский и событийный, тем более что для этого есть все предпосылки. Большую помощь в этом могут оказать средства массовой информации.

