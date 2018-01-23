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Культура

Актер Дмитрий Дюжев встретится с жителями Нижнекамска

23 января 2018, 21:04

Вход на мероприятие с артистами бесплатный.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). У жителей Нижнекамска появилась возможность пообщаться с участниками проекта «Высоцкий в Нижнекамске» – актером Дмитрием Дюжевым, певцами Ольгой Кормухиной и Алексеем Беловым, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Встреча с Дюжевым состоится 27 января в Центральной городской библиотеке имени Г. Тукая. В центре молодежных инициатив «Ковер» с нижнекамцами встретятся певица Ольга Кормухина и рок-музыкант Алексей Белов. Вход на мероприятие с артистами бесплатный.

Ранее сообщалось, что певцы Ольга Кормухина и Сергей Галанин, а также актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Гармаш выступят 27 января в Нижнекамске.

Фестиваль посвящен памяти Владимира Высоцкого. Все желающие смогут услышать любимые песни в исполнении разных коллективов в Доме народного творчества.

 


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