Футбольные болельщики хотят видеть в Казани фан-клуб, больше туалетов и метро у «Казань-Арены»

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму были озвучены основные пожелания туристов-болельщиков после проведения в 2017 году матчей Кубка конфедераций.

На основе опроса Центр развития туризма РТ составил рейтинг пожеланий болельщиков к инфраструктуре города и организации матчей, а также составил портрет болельщика.

Первое, что хотят туристы-болельщики, – это организация фан-клуба с просмотром трансляций матчей. Второе – информационные буклеты о транспортной инфраструктуре города: в прошлом году многие путались с маршрутами и остановками общественного транспорта. Кроме того, многие высказали пожелание поскорее провести метро к стадиону «Казань-Арена». Третье, но не менее важное, – доступность общественных туалетов, и четвертое – больше указателей на английском языке, как и знание языка у обслуживающего персонала.

Что касается портрета футбольного фаната, то среднестатистический болельщик, посетивший в 2017 году матчи Кубка конфедераций в Казани, – мужчина 20 – 35 лет. Он остановился в отеле на 2-3 дня. Его сопровождала компания от пяти и более человек. «Поболеть» они прибыли на поезде или самолете. Кроме Казани гости республики чаще всего посещали остров-град Свияжск, Великий Болгар и Раифский монастырь.

«Абсолютное большинство болельщиков, на основании опроса, готовы приехать в Татарстан еще раз и рекомендуют его своим друзьям. Однако был составлен список пожеланий для более комфортного посещения туристами нашей республики, который мы учтем при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году», – сообщила гендиректор центра Дильбар Садыкова.

