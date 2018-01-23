В Госдуме посчитали абсурдным требование Совета Европы заплатить взнос

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Требование Совета Европы заплатить за Россию взнос в Госдуме назвали абсурдом, сообщает Russia Today со ссылкой на заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будет платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — сказал Чепа.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что у России есть обязательства, и она должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил поручить Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы.