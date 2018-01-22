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Политика

Пушков предложил Украине заплатить за Россию взнос в совет Европы

22 января 2018, 21:42

Сенатор прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьена Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы за Россию. Так он прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьена Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал Пушков в своем «Твиттере».

Ранее генеральный секретарь Совет Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия обязана заплатить взнос в организацию в феврале этого года. 


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