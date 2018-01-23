На крупных предприятиях Татарстана пройдут экологические проверки

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На крупных предприятиях, оказывающих существенное влияние на окружающую среду Татарстана, пройдет 80 процентов экологических проверок, запланированных на год. О реформе контрольно-надзорной деятельности и сокращении плановых проверок для мелкого бизнеса рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев в интервью ИА «Татар-информ».

«Все субъекты предпринимательства относятся к той или иной категории. К первой группе относятся предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на окружающую среду. Это НПЗ, крупные химические производства. К четвертой группе относятся организации, которые оказывают минимальное воздействие на экологию. В рамках этой реформы плановых проверок в отношении субъектов четвертой категории вообще не будет», — сообщил эксперт.

Ко второй и третьей категории относятся предприятия, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем представители первой группы. Если предприятие относится к третьей категории, но находится в водоохраной зоне, то оно автоматически для экологов поднимется во вторую категорию. Это значит, что в случае возникновения неблагоприятной ситуации к данному предприятию инспекторы будут относиться более внимательно.