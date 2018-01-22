(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Белый дом призвал Турцию к сдержанности на северо-западе Сирии. Это касается как военных действий, так и риторики, заявила представитель администрации Президента США Сара Сандерс.

«Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени», — приводит слова Сандерс RT.

Генштаб Турции 20 января официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне.