В Совете Европы напомнили России об оплате взноса в феврале

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Россия обязана заплатить взнос в Совет Европы в феврале этого года. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны внести свой взнос в феврале», – приводит слова Ягланда РИА Новости.

Летом 2017 года Россия заявила о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. В 2014 – 2015 годах парламентариев РФ лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.