Для борьбы со снегом на федеральные дороги в РТ вышло 188 единиц спецтехники

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня утром во время снегопада на очистку от снега федеральных дорог в Татарстане вышло 188 единиц спецтехники. Всего для обеспечения безопасного проезда зимой по федеральным трассам республики имеется 342 единицы техники. Об этом сообщил во время пресс-тура в Алексеевский район РТ, посвященного содержанию автодорог в зимний период, заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

Пресс-тур для журналистов начался с посещения диспетчерского центра «Волго-Вятскуправтодора» в Казани, где была продемонстрирована работа программного комплекса «Центр управления производством». Его внедрение проходило в период с 2014-го по 2016-й год.

Гатауллин рассказал, что оперативный контроль за дорожной обстановкой на федеральных трассах Татарстана обеспечивают 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля. Они позволяют оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени, формировать прогноз погодных условий на ближайшие два – четыре часа.

«Благодаря программе в диспетчерском центре в режиме онлайн можно увидеть, что происходит на определенных участках федеральных автодорог. 40 метеопостов на 1 тыс. 37 км федеральных дорог в республике, получается, один метеопост приходится в среднем на 25 – 26 км дорог. Можно узнать интенсивность осадков, направление ветра и его скорость, влажность и температуру воздуха», – отметил спикер.

Самое главное в этой программе – «метеоконтроль», добавил он. «На дорожном покрытии также имеются датчики состояния поверхности дороги. Они отвечают за температуру покрытия и определяют состояние поверхности и даже отмечают, есть ли на дороге противогололедный материал, когда была обработка», – проинформировал Гатауллин.

Для примера представителям СМИ представили данные о погодных условиях в поселке Алексеевское. «Ветер в районе населенного пункта Алексеевское – 8,9 м/с. Есть сильная низовая метель – поземка. Если при такой температуре воздуха, 100-процентной влажности и при таком ветре, мы проведем противогололедную обработку, то получим снежный накат – накопление снега на покрытии», – пояснил замначальника «Волго-Вятскуправтодора».

Подрядные организации, занимающиеся содержанием автодорог, исходя из метеопараметров, принимают решения о противогололедной обработке, подчеркнул он.

Говоря о видеоконтроле на федеральных трассах, Гатауллин заметил, что видеокадр обрабатывается и отправляется в диспетчерский центр в течение 20 – 30 минут.

По его словам, информация дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля доступна для Управления ГИБДД, Миндортранса и МЧС республики. При этом на сайте «Волго-Вятскуправтодора» данные о ситуации на дорогах могут получить и все граждане.

«Есть информация и об интенсивности дорожного движения. Например, 11-й км трассы Казань – Оренбург. Из Казани в сторону Оренбурга 21 января проехало 40 тыс. 622 автомобиля в сутки. Максимальная интенсивность по результатам прошлого года была около 57 тыс. автомобилей в сутки в летнее время, – сообщил спикер. – Эта программа также помогает предотвратить возможные ДТП».

Аналогичную программу представители СМИ увидели в Алексеевском районе в диспетчерском центре подрядной организации «Волго-Вятскуправтодора» – «Алексеевскдорстрой». Журналистам рассказали, что сегодня утром в связи с погодными условиями на очистку участка с 88-го по 191-й км трассы Казань – Оренбург – Акбулак выехало 18 единиц спецтехники из 27.

Для зимнего содержания федеральных дорог в Татарстане было заготовлено 144 тыс. т противогололедных материалов, в том числе 115 тыс. т песка и около 30 тыс. т соли. В этом году также применяется чистая соль при обработке дорожного покрытия.

«Есть технология применения 20-процентной пескосоляной смеси. Например, 100 кг этой смеси состоит из 20 кг технической соли, остальное – песок. При технологии обработки покрытия дороги чистыми хлоридами в качестве противогололедного материала выступает только соль. Экономия получается за счет того, что нет песка в составе, то есть за счет его стоимости. Также груженная соляной смесью машина может обработать, например, 10 км дороги, а эта в пять раз больше – 50 км. Уменьшаются холостые пробеги, экономия на топливе», – резюмировал Гатауллин.