На обновленных участках М7 в РТ планируют установить метео- и видеоконтроль

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). После завершения реконструкции трех участков трассы М7 «Волга» в Татарстане на автодороге с 856-го по 901-й км и с 941-го по 957-й км планируется установить несколько дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля. Об этом сообщил сегодня во время пресс-тура в Алексеевский район РТ, посвященного содержанию автодорог в зимний период, заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

В настоящее время продолжается реконструкция трех участков автодороги М7 «Волга» в Татарстане общей протяженностью 31,1 км. В частности, 856+500 – 868 км, 868 – 878 км и 878 – 888 км.

В прошлом году было открыто движение после реконструкции на двух участках трассы: 888 – 901 км и 941 – 957+400 км.

По словам Гатауллина, пока на реконструированных участках не установлены метеостанции и комплексы видеоконтроля.

«Идет расширение дороги и сейчас там ставить метеоконтроль нецелесообразно. Но мы уже свои проектировки отправили в Москву, чтобы после завершения всех работ на протяжении пяти участков трассы М7 установить еще два – три комплекса. По этому вопросу окончательное решение принимает Росавтодор. Татарстан на сегодня один из самых оснащенных такими комплексами регион», – рассказал спикер.

Оперативный контроль за дорожной обстановкой на федеральных трассах Татарстана обеспечивают 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля. Они позволят оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени, формировать прогноз погодных условий на ближайшие два – четыре часа.

На данный момент метеостанции установлены на трассах М7 (с подъездом к Ижевску и Перми), на Р-239 Казань – Оренбург (подъезд к аэропорту «Казань»), Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск до М7 «Волга».