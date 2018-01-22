В Москве в последний путь криками «Браво!» проводили Владимира Шаинского

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Москве в последний путь проводили советского и российского композитора Владимира Шаинского, сообщает РИА Новости.



Владимир Шаинский ушел из жизни на 93-м году жизни 25 декабря в Сан-Диего. Согласно его последней воле, родные композитора решили похоронить его в Москве.



Проститься с Шаинским в Московский дом композиторов пришли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие видные деятели культуры.



Кобзон в прощальном слове отметил, что встречи с Владимиром Шаинским вызывали радость и внушали надежду, с его песнями хотелось жить, и что больше такого солнечного человека не будет. По словам Кобзона, это был человек небольшого роста и огромного таланта. «Он человек, который оставил после себя светлую память. Он сам радовался, когда пел свои песни, и вселял эту радость в нас», — сказал депутат Госдумы.



Композитора похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Коллеги, поклонники и близкие по театральной традиции проводили Шаинского в последний путь аплодисментами и криками: «Браво!»



Шаинский стал автором музыки к мультфильмам и детскому кино. Ему принадлежат такие композиции, как «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» и многие другие.



Его песни исполняли Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко и другие.



В 1981 году Шаинский стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1986-м – народным артистом РСФСР.