Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). На 93-м году жизни скончался советский и российский композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он является автором музыки к мультфильмам и детскому кино. Ему принадлежат такие композиции, как «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» и многие другие.

Его песни исполняли Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко и другие.

В 1981 году Шаинский стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1986-м – народным артистом РСФСР.

С 2004 года композитор проживал в США, где получил вид на жительство.