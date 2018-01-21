Димитрис Прифтис: «Я рад итоговой победе»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу казанцев в Риге над ВЭФом (81:69) в рамках Единой лиги ВТБ, посетовав, что игру его команда начала расслабленно.

«Это был сложный матч – сразу после поражения в Еврокубке. К ВЭФу мы отнеслись с должным уважением – эта команда дисциплинированно играет в нападении и старается выкладываться в защите. Начали мы сегодня расслабленно – были неэффективны в нападении и проигрывали подбор. Но я рад итоговой победе. У Кино Колома травма, и очень важно, что Павел Сергеев смог заменить его», – приводит слова Прифтиса пресс-служба Лиги ВТБ.