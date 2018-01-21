УНИКС уверенно обыграл в гостях рижский ВЭФ

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Очередной матч Единой лиги ВТБ казанский УНИКС провел в столице Латвии Риге с местным ВЭФом, уверенно победив со счетом 81:69. Команда из столицы Татарстана продолжает занимать второе место в турнире.

Команды в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ встречались десять раз, и каждый раз победа оставалась за УНИКСом. Это, разумеется, не означало готовности рижан, клубу которых в этом году исполняется 60 лет, к проигрышу.

За несколько дней до встречи с УНИКСом ВЭФ пополнил свои ряды американским защитником Кэном Брауном из клуба второй итальянской лиги Termoforgia Aurora Jesi. Он должен заменить другого американца – выбывшего из-за травмы до конца сезона Кори Хоукинса, который влился в ряды ВЭФа только в середине ноября. Текучка кадров свойственна рижанам: хорошо знакомый казанцам Роландас Фрейманис пребывал в составе родного клуба всего три с лишним недели, с 6 по 30 октября прошлого года. Примерно столько же значился в рядах ВЭФа американец Антуан Скотт (с 30 сентября по 27 октября). В целом, если говорить о трансферах ВЭФа, то в межсезонье их было сравнительно немного из-за очевидного недостатка средств. Пополнили состав рижан защитник Артис Ате, центровой Клавс Каварс и защитник Кристапс Яниченокс из местных клубов. Ушли в другие команды центровой Мартиньш Мейерс (УНИКС – «Енисей») и защитник Янис Блумс.

В чемпионате Латвии ВЭФ, пятикратный победитель национального первенства, в том числе и 2017 года, после 14 туров занимает второе место. На первом же прочно расположился его главный конкурент «Вентспилс», одержавший 14 побед, в том числе и над ВЭФом. Рижане провели 12 матчей – десять побед и два поражения (второе – от скромного БК «Огре»).

В чемпионате ВТБ рижане занимают последнее, 13-е место. Всего одна победа в ноябре на своей площадке над «Енисеем» (94:67) и девять поражений: дома от «Химок» (64:104) и «Автодора» (79:82), на выезде от «Нижнего Новгорода» (64:80), «Зенита» (83:84, это была одна из лучших игр рижан в сезоне), ЦСКА (69:94), «Локомотива-Кубани» (70:83), «Пармы» (69:87), «Калева» (94:98) и «Астаны» (53:67).

Сегодняшний матч казанцы начали не в привычном составе: Мелвин Эджим, Антон Понкрашов вместо Кино Колома, Стефан Ласме, Евгений Колесников вместе Джамара Смита и Трентон Локетт.

В первой четверти гости стартовали в спящем режиме, никуда не торопились, не попадали в кольцо. Лишь через две с лишним минуты Ласме впервые попал с игры, 2:3. Но рижане при помощи двух подряд дальних попаданий быстро ушли вперед, 10:5. Колесников уступил место Смиту в середине периода, и Джамар первым же касанием забил, 10:7. Каспар Берзиньш забив с фолом, довел перевес ВЭФа до шести очков, 13:7. Вступил в игру Владислав Трушкин и Павел Сергеев. Благодаря метким броскам Эджима, Ласме и Смита на первый перерыв гости ушли при счете 16:16. Зрителей на роскошной рижской арене была лишь горстка, так в Казани ходят разве что на УНИКС-2.

И только во второй четверти УНИКС заиграл всерьез. Эджим из-за дуги вывел гостей вперед, 20:21. Вошли в игру Григорий Шуховцов, Морис Ндур и Павел Сергеев. Последний, давно не игравший, быстро напомнил о себе двумя точными трехковыми бросками. Недовольный решением арбитров наставник УНИКСа Димитрис Прифтис не стал скрывать своих эмоций и тут же получил технический фол. Но гости не позволили рижанам подобраться ближе чем на три очка (32:35), даже когда хозяева включили жесткий прессинг, завершив первую половину трехочковым попаданием Колесникова, 32:40. ВЭФ уверенно выигрывал щит и подборы в первой половине 24 – 14. Потери были 7 – 4 по итогам первых двух четвертей.

И в третьей четверти гости не дали особо разбежаться хозяевам, как бы им не мешали судьи. После броска Колесникова УНИКС повел уже 11 очков, 36:47. Казанцы методично наращивали свое преимущество, опережая и превосходя рижан в каждом эпизоде и по всем компонентам баскетбола. Они довели отрыв до 19 очков, 44:63. Очень полезно действовали все без исключения игроки гостей, особенно точен на линии «огня» был Смит, ставший в итоге вместе с Ласме самым результативным у казанцев в этот вечер. Четверть команды закончили при счете 48:64.

В заключительные десять минут УНИКС позволил себе чуть-чуть сбавить обороты, позволив ВЭФу выиграть четверть, но судьба матча к тому времени уже была решена, впору было думать о следующей встрече Топ-16 в Италии, куда более важной, чем в Риге. Заявленный на матч Колом в итоге на паркет так и не вышел.

После 12 матчей в активе УНИКСа 11 побед при одном поражении, второе место в Лиге ВТБ. В следующем туре 28 января дома казанцы сыграют с пермской «Пармой». А 24 января в рамках Топ-16 Кубка Европы УНИКС сыграет в Италии с «Реджи-Эмилией». В Италию казанцы отправятся прямиком из Риги, не заезжая домой.

ВЭФ (Рига, Латвия) – УНИКС (Казань, Россия) – 69:81 (16:16, 16:24, 16:24, 21:17).

Самые результативные: ВЭФ – Перес (18), Вецвагарс (13), Ате (11); УНИКС – Ласме (17), Смит (17), Ндур (11).