Антон Ландер: «Мы не можем реализовать большинство»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Шведский нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2), признав неважную игру хозяев в большинстве.

«Когда я забивал в третьем периоде, но мой гол был отменен, думаю, что там не было никакого контакта Клинкхаммера с вратарем. Мы не можем реализовать большинство, а в меньшинстве пропускаем. Спецбригады должны играть лучше», – заметил он.

«Не думаю, что команде не хватает мотивации. У нас есть стимул выиграть конференцию. Нам нужно выиграть одну оставшуюся до олимпийского перерыва игру, и я уверен, что мы выиграем ее», – подчеркнул Ландер.