Артем Лукоянов: «Даже сказать нечего – будем разбираться»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2), признав, что играли казанцы не лучшим образом.

«Довели до такого… Вышли спустя рукава против "Слована" – всем, наверное, показалось, что мы вышли поиграть просто так. Но все это перерастает на другие игры, поэтому сегодня даже если и старались, то ничего не получалось. Даже сказать нечего – будем разбираться, тренеры что-то подскажут», – констатировал он.

«Могу сказать, что одного желания в таких матчах мало, после "Слована", самой безбашенной игры, все переросло на другие матчи. Это такая зараза, после которой тяжело вернуть победную игру. Ни большинства, вообще ничего нет... Непонятно, что происходит. Будем разбираться внутри команды. Думаю, все дело в нас. Как будто нас собрали только вчера, ничего не получается – ни рисунка игры, ничего нет. У нас была тактика, которая приводила нас к победам, но почему-то последние две игры непонятно, кто и что делает. Отсюда и результат такой», – признал хоккеист.

«Все претензии только к нам. Жалко, конечно, что до перерыва осталась только одна игра – не очень приятная ситуация, хотелось сыграть зрелищнее. Нам нужно задуматься об этом большом перерыве – наоборот, нужно налаживать свою игру, а у нас, как обычно, все идет на какой-то спад. Еще раз повторюсь, виноваты только мы, видимо, что-то не так у нас происходит», – закончил свой монолог Лукоянов.