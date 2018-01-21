Зинэтула Билялетдинов: «Не смогли пробить оборону и вратаря»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2), признав неважную игру своей команды в большинстве.

«Не смогли пробить оборону и вратаря, несмотря на то, что играли в большинстве. В большинстве не получается у нас. Нам есть над чем работать – будем работать», – констатировал он.

«Игрокам должно быть, наверное, стыдно за такие результаты перед болельщиками. Мы говорили об этом. Тут спрашивать не надо – это нужно понимать», – добавил Билялетдинов.