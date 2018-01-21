Алексей Вербов: Счастлив заработать первое очко в атаке, будет что вспомнить

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист казанского «Зенита» Алексей Вербов после матча против «Кузбасса» отметил, что счастлив набрать первое очко в атаке, которое войдет в статистику.

Обычно Вербов играет на позиции либеро, но из-за травмы Максима Пантелеймоненко на матч против «Кузбасса» его заявили в качестве доигровщика. На площадке Вербов появился в концовке четвертой партии и, пройдя заднюю линию, остался на передней и заработал очко в атаке.

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно после матча заявил, что Вербов о чем-то поспорил с Леоном, поэтому кубинец попросил наставника не убирать Алексея с передней линии.

«Лично я с Леоном ни о чем не спорил. Я думаю, что Леон попросил просто не выпускать его обратно на переднюю линию, вопрос о моем изначальном выходе не стоял. Тренер сказал: "Иди". Я вышел, ни разу не принял, все сделал плохо. А оставить меня на передней линии – это, видимо, просьба Леона. Вчера и сегодня я, кстати, тренировал нападение. Может быть, это в шутку было, но так как у нас травмирован доигровщик и Кроткова хотели попробовать в роли основного либеро, это была вынужденная ситуация», – отметил Вербов.

«Я счастлив, я наконец-то заработал очко в официальном матче. Мы вот тут шутим, а ведь это мое первое очко в статистическом плане, возможно, и во всей карьере, потому что очки, набранные либеро, в статистику идут как ошибки соперника. А сегодня честно заработанное одно очко. Сколько мне осталось играть, никто не знает, а потом будет что вспомнить», – добавил он.

По словам волейболиста, в третьей партии «зенитовцы» расслабились, а кемеровчане умело этим воспользовались. «В третьей партии мы в большей степени расслабились, вели, по-моему, четыре очка. У "Кузбасса" вышел Макар (Сергей Макаров – прим. Т-и), и я, стоя в квадрате для запасных, почувствовал, что будет сложно. Игорь (Кобзарь – прим. Т-и) играл достаточно неплохо, но смена связующего нередко приносит свои изюминки и меняет тактику соперника. Он добавил эмоций, а мы позволили себе в пол-листа принять и атаковать, а против Кемерова это чревато. Поэтому "Кузбасс" за расслабленность нас наказал. В четвертой партии мы уже с другими лицами вышли на площадку, и результат говорит сам за себя», – сказал игрок.

В 20-м туре российской Суперлиги «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в четырех партиях. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команд Максим Михайлов и Виктор Полетаев – они набрали по 16 очков.