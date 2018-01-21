«Зенит-Казань» в третий раз за сезон обыграл «Кузбасс»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» одержали 18-ю победу в чемпионате страны – в матче 20-го тура российской Суперлиги команда из столицы Татарстана на домашней арене переиграла кемеровский «Кузбасс» в четырех сетах. Самым результативным игроком матча стали диагональные команд Максим Михайлов и Виктор Полетаев.

Кемеровчане в нынешнем сезоне являются одной из немногих команд российского волейбола, способных оказывать «Зениту» достойное сопротивление. Матч первого круга на площадке «Кузбасса» завершился сухой победой «Зенита», но в каждой из партий была настоящая война (25:22, 28:26, 25:21). Последняя встреча этих команд случилась в Белгороде в финале Кубка России – подопечные Туомаса Саммелвуо сначала выбили из борьбы за победу «Белогорье», а затем едва не обыграли Казань: лишь отличная игра Мэттью Андерсона позволила казанцам не допустить сенсации и обыграть кемеровчан на тай-брейке. Поражение в том финале наверняка до сих пор сидит занозой у игроков «Кузбасса», и перед матчем они, скорее всего, о ней вспоминали.

Очные встречи «Зенита» и «Кузбасса» включают несколько принципиальных локальных противостояний. К примеру, дуэль связующих: атаками казанцев дирижирует Александр Бутько, игру кемеровчан ведет Игорь Кобзарь, который провел в «Зените» четыре сезона и переехал в Кемерово ради игровой практики. На позиции диагональных также разворачивается битва: казанец Максим Михайлов против кемеровчанина Виктора Полетаева. Диагональный «Кузбасса», кстати, принадлежит «Зениту», а в Кемерово выступает на правах аренды. Козырем Полетаева является отличная подача – в чемпионате он настрелял уже 32 эйса и уступает по этому показателю лишь двум «зенитовцам»: Павлу Панкову из Санкт-Петербурга и казанцу Вильфредо Леону. Так что болельщики, приехавшие в Центр волейбола воскресным вечером, явно не прогадали – ждать легкой жизни для «Зенита» в этой игре было бы очень наивно.

Это подтвердили и стартовые составы команд: наставник «Кузбасса» отправил воевать с казанцами всех сильнейших: блокирующих Дмитрия Пашицкого и Инала Тавасиева, связующего Кобзаря, диагонального Полетаева, доигровщиков Ярослава Подлесных и Дмитрий Ильиных, а также либеро Лаури Керминена. Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно максимально серьезно отнесся к этой игре: в стартовой шестерке хозяев вышли связующий Бутько, диагональный Михайлов, доигровщики Леон и Андерсон, блокирующие Артем Вольвич и Алексей Самойленко. Единственным либеро в заявке Казани на эту игру был Валентин Кротков, тогда как Алексей Вербов находился в форме полевого игрока.



Сумасшедший настрой гости продемонстрировали сразу же – Тавасиев первым темпом едва не уложил Леона на пол, а победный рык блокирующего после этой атаки наверняка услышали жители окрестных домов. Кобзарь с первых розыгрышей в удобной ситуации сразу же задействовал своих центральных, его визави Бутько первым делом дел почувствовать мяч Леону и Михайлову. На первый технический перерыв хозяева ушли с крошечным отрывом (8:6), который еще ничего не значил. Увеличить преимущество казанцам удалось лишь в середине сета: Михайлов зарядил мощную подачу, после которой Полетаева дважды закрыли блоком – плюс четыре у «Зенита» ко второй технической паузе. Перерыв пришелся как нельзя кстати для Саммелвуо, который внес коррективы в игру своих подопечных без траты тренерского тайм-аута. Впрочем, спустя один розыгрыш финну все-таки пришлось брать паузу: Михайлов подстрелил Ильиных и вынудил наставника «Кузбасса» сбивать подачу перерывом. Ильиных после ошибки в приеме допустил неточность в атаке, которая стоила ему места в составе – он уступил его Антону Карпухову. Диагональный «Зенита» ошибся на подаче лишь при счете 20:12, когда игра в первом сете по сути была сделана.

Провальная партия никак не сказалась на эмоциональном состоянии гостей, у которых немного проснулся Полетаев: на старте второго сета он реализовал две атаки и зарядил неплохую подачу. Появившийся у «Кузбасса» по ходу первого сета Карпухов не усилил игру своей команды – его дважды сокрушили подачи Андерсона и Леона. Но надо отдать должное бойцовским качествам подопечных Саммелвуо: невзирая на цифры на табло, они бросались за каждым мячом. Такая игра принесла им успех, и после блока на Андерсоне кемеровчане выровняли положение дел (9:9). Огромное желание гостей порой переходило в откровенную суету, после которой они теряли драгоценные очки – это не позволяло им играть на равных с «Зенитом» на дистанции. После второго технического перерыва в сете, к которому казанцы вновь пришли с преимущетсвом в четыре очка, Саммелвуо вернул на площадку Ильиных. Доигровщик начал не лучшим образом: первая же его подача прилетела в сетку. Казанцы в этом элементе работали куда продуктивнее – очередная подача Михайлова стала неразрешимой задачей для принимающих «Кузбасса». У гостей ярче всех себя проявлял Подлесных: доигровщик регулярно приносил своей команде очки и допускал минимум неточностей в атаке. Во многом благодаря его игре кемеровчане оставались на плаву и в концовке отставали от соперника всего на два очка (23:21). Надежды «Кузбасса» и его болельщиков в этом сете очередной ошибкой на подаче похоронил Ильиных, после чего Михайлов эйсом поставил точку в партии.

В третьем сете гости, несмотря на проигранные две партии, не изменили себе и демонстрировали максимальный настрой и желание победить. Казанцы, видимо, уверовав в победу раньше времени, стали допускать ошибки – Вольвич атаковал в аут, затем дважды ошибся Андерсон. Эти неточности дали возможность «Кузбассу» уйти на первый технический перерыв с минимальным перевесом (7:8). За возможность взять хотя бы один сет кемеровчане вцепились хваткой питбуля: они серьезно добавили на подаче, Подлесных продолжал крушить в атаке, а появившийся вместо Кобзаря связующий Сергей Макаров внес в игру «Кузбасса» спокойствие и опыт. «Зенит» гнул свою линию, продолжая допускать ошибки – после одной из них Алекно, не скрывая эмоций, высказал претензии Кроткову за неверно принятое решение. Впрочем, вскоре наставник остыл и чуть позже уже спокойно объяснил либеро его ошибку, попросив впредь быть внимательнее. На подаче Макарова кемеровчане получили двухочковый перевес (16:18) и едва ли не впервые в этом матче вышли вперед. Очень скоро подопечные Алекно выровняли положение, и концовка игры обещала быть интересной. У гостей откровенно поплыл Ильиных – атака в блок, удар в антенну. За своего партнера отработал Полетаев: после его подачи ошибся Вольвич, затем диагональный «Кузбасса» подал эйс и загнал на высоченный блок Леона. Один сетбол казанцы отыграли, но потом на подачу вышел казанский кубинец – Леон засандалил мяч далеко в аут и подарил партию гостям.

Выводы были сделаны мгновенно: на старте четвертого сета доигровщик хозяев оформил два эйса и помог команде начать партию с комфортного рывка (5:1). Такой дебют раскрепостил казанцев и снял напряжение в стане «Зенита». Увеличила преимущества Казани серия подач Андерсона, в ходе которой набранным очком отметился Кротков – его пас получился не очень удачным, мяч перелетел на сторону соперника и упал в площадку. В некоторой степени уникальная ситуация, ведь либеро в волейболе обычно очков не набирают, да и в статистику это скорее попадет как ошибка игроков «Кузбасса». Количестве неточностей гостей в четвёртом сете выросло – даже незамеченный в этом ранее Подлесных дважды ошибся в простых ситуациях. Перед вторым техническим перерывом «Зенит» имел перевес в десять очков: в возрождение интриги в матче верилось с трудом. Овации болельщиков в Центре волейбола вызвала первая замена хозяев в игре: вместо Леона вышел Вербов в качестве полевого. Любимчик казанских болельщиков успел даже набрать очки – блокаутом он заработал для своей команды 10 матчболов, третий из которых реализовал блок «Зенита».

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 20-й тур.

«Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:0 (25:15, 25:21, 22:25, 25:12).