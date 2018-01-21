Сергей Макаров: Нужно много работать, чтобы обыгрывать «Зенит-Казань»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист кемеровского «Кузбасса» Сергей Макаров прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» в матче чемпионата России.

Макаров появился на площадке в третьей партии и помог своей команде выиграть сет, но в итоге «Кузбасс» уступил со счетом 1:3. «В четвертой партии мы проиграли вчистую прием, начали со счета 1:5. Казань продолжила рисковать, у них все получалось, поэтому в этой партии мы уступили. На замену я выходил с мыслями о победе, что и получилось у нас в третьей партии. Казань – такая команда... Нужно очень много работать, чтобы выигрывать у этой команды. Полетим в Кемерово, проведем разбор и будем тренироваться. Против лучшей команды играть сложно, но у нас не все безнадежно. Будем работать», – подчеркнул спортсмен.

В 20-м туре российской Суперлиги «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в четырех партиях. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команд Максим Михайлов и Виктор Полетаев – они набрали по 16 очков.