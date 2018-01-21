Алекно о набранном очке Вербова: «Пижонство наказывается и в жизни, и в спорте»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно после победы над кемеровским «Кузбассом» в чемпионате России заявил, что команды показали неплохой волейбол.

Доигровщиком на этот матч у «Зенита» был заявлен номинальный либеро Алексей Вербов – в концовке игры он появился на площадке и даже заработал очко.

«Что касается Вербова... Вообще, пижонство наказывается и в жизни, и в спорте. Я этого не хотел, это уж Лео (Вильфредо Леон – прим. Т-и) меня уговорил, очень просил. Они там о чем-то поспорили между собой. Вербова мы сегодня заявили доигровщиком, потому что у Пантелеймоненко проблемы со спиной. Мы понимаем, что кто-то должен выйти и помочь хотя бы на задней линии. И Вале (Валентину Кроткову – прим. Т-и) хочу дать больше возможности проявить себя. Мы сыграли рабочий матч. С этой командой всегда непросто – у них дома ты делаешь шаг назад, а они два шага вперед. Поэтому третья партия так сложилась. И мы, и они неплохо сыграли в защите сегодня», – отметил Алекно.

В 20-м туре российской Суперлиги «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в четырех партиях. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команд Максим Михайлов и Виктор Полетаев – они набрали по 16 очков.