Иран призвал Турцию немедленно завершить операцию в Африне

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Иран призвал Турцию немедленно завершить свою операцию «Оливковая ветвь», направленную против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство «Рейтер».

«Иран надеется, что эта операция закончится немедленно, чтобы предотвратить усугубление кризиса в приграничных регионах Турции и Сирии», – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Бахрам Касеми.

При этом он предупредил, что ухудшение ситуации в Африне может поспособствовать успехам разного рода террористических группировок на севере Сирии.

Ранее Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад связал операцию Турции в Африне с поддержкой, якобы оказываемой ею террористам.