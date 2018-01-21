Все новости Татарстан Россия

Политика

Иран призвал Турцию немедленно завершить операцию в Африне

21 января 2018, 19:09

Представитель иранского МИД предупредил о возможных успехах террористов на севере Сирии.
ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне
В Сети появилось видео поражения турецкого танка курдской ракетой
СМИ сообщили о входе танков Турции в сирийский Африн
СМИ узнали об уходе российских военных из района Африна в Сирии
Премьер-министр Турции призвал Иран к выработке общей перспективы

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Иран призвал Турцию немедленно завершить свою операцию «Оливковая ветвь», направленную против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство «Рейтер».

«Иран надеется, что эта операция закончится немедленно, чтобы предотвратить усугубление кризиса в приграничных регионах Турции и Сирии», – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Бахрам Касеми.

При этом он предупредил, что ухудшение ситуации в Африне может поспособствовать успехам разного рода террористических группировок на севере Сирии.

Ранее Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад связал операцию Турции в Африне с поддержкой, якобы оказываемой ею террористам. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter