ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Турецкие ВВС в ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожили 45 объектов в сирийском районе Африн. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

В том числе были поражены укрытия, склады с оружием и огневые точки бойцов удерживающих Африн курдских отрядов.

В нанесении авиуадаров участвовали 32 самолета. Все они благополучно вернулись на свои базы, отмечается в сообщении.

При этом турецкая сторона заявляет, что делает все возможное, чтобы гражданское население не пострадало в результате действий авиации.