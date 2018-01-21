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Политика, Общество

ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне

21 января 2018, 18:45

В нанесении авиуадаров участвовали 32 самолета.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Турецкие ВВС в ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожили 45 объектов в сирийском районе Африн. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

В том числе были поражены укрытия, склады с оружием и огневые точки бойцов удерживающих Африн курдских отрядов.

В нанесении авиуадаров участвовали 32 самолета. Все они благополучно вернулись на свои базы, отмечается в сообщении.

При этом турецкая сторона заявляет, что делает все возможное, чтобы гражданское население не пострадало в результате действий авиации. 


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