ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Турецкие ВВС в ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожили 45 объектов в сирийском районе Африн. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Турции.
В том числе были поражены укрытия, склады с оружием и огневые точки бойцов удерживающих Африн курдских отрядов.
#TSK'ya Ait Savaş Uçakları Cinderes Köyünde'ki #YPG Hedeflerini Vurdu.— . #OpAfrin (@OperationAfrin) January 21, 2018
Turkish Airstrikes hit YPG Positions in Jinderes village , afrin.#AfrinOperasyonu #Afrin #Efrin #ZeytinDalıHarekatı #غصن_الزيتون#OperationOliveBranch pic.twitter.com/DeQVcIoOc9
В нанесении авиуадаров участвовали 32 самолета. Все они благополучно вернулись на свои базы, отмечается в сообщении.
При этом турецкая сторона заявляет, что делает все возможное, чтобы гражданское население не пострадало в результате действий авиации.
[Фотогалерея] Турция бомбит объекты террористов на северо-западе Сирии https://t.co/l764B2G9xW #Турция #Сирия #Африн #Syria #US #Turkey #PKK #KCK #PYD #YPG #ДЕАШ pic.twitter.com/gpfbcexhCt— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 21, 2018