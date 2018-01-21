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Культура

Фильм «Форма воды» завоевал главную премию Гильдии продюсеров США

21 января 2018, 18:36

В киноленте рассказывается о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо удостоен премии Гильдии продюсеров Америки в категории «Лучший фильм», сообщает ТАСС.

На победу в этой номинации также претендовали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Берд», «Прочь», «Чудо-женщина», «Тоня против всех» и другие фильмы.

В киноленте «Форма воды» рассказывается о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии.

Гильдия продюсеров Америки объединяет более 7 тыс. продюсеров, работающих в кино и на телевидении.

Ранее фильм был удостоен премии Critics' Choice («Выбор критиков») в категории «Лучший фильм». Он стал лидером по числу номинаций на эту премию и в итоге завоевал четыре статуэтки, включая награду за лучшую режиссуру.


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