Гильдия кинокритиков США назвала лауреатов ежегодной премии

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо удостоен премии Critics' Choice («Выбор критиков») в категории «Лучший фильм», сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в Санта-Монике, штат Калифорния, 11 января.

«Форма воды» стала лидером по числу номинаций на премию, присуждаемую гильдией кинокритиков США и Канады. Всего лента была представлена в 14 категориях. В итоге кинолента о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии завоевала четыре статуэтки, в том числе награду за лучшую режиссуру.

Лучшим актером стал Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Премию в номинации «Лучшая актриса» получила Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

За роль второго плана премию получил актер Сэм Рокуэлл, сыгравший в том же фильме. Лучшей актрисой второго плана кинокритики признали Эллиссон Дженни за роль в фильме «Тоня против всех».

Мультфильм «Тайна Коко» студии Pixar, получивший ранее «Золотой глобус», признан лучшим среди анимационных фильмов. Лучшим драматическим сериалом стал «Рассказ служанки». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» награду присудили картине немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе».